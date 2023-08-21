Натомість місцевих жителів депортують в Росію. Так загарбники "розвивають" місто, яке донедавна вщент нищили.
Зауважте Кадировці в Маріуполі нападають на росіян, а в Запоріжжі відбулась перестрілка між окупантами
Росіян звозять у Маріуполь
Нещодавно джерела в українському підпіллі у Маріуполі отримали доступ до певних документів окупаційної адміністрації.
Ворог розробив "план розвитку" тимчасово окупованого Маріуполя, що передбачає збільшення його населення приблизно на 300 тисяч шляхом міграції з РФ,
– повідомили у Центрі національного спротиву.
Заплановані демографічні зміни хочуть втілити до 2035 року. Для того, щоб стимулювати росіян приїжджати в тимчасово окуповане місто, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек.
Окрім цього, окупанти звозять туди заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів країни-агресорки. Своєю чергою, місцевих мешканців примусово депортують на територію Росії.
"Центр Національного Спротиву наголошує, що дані дії відповідають ознакам геноциду згідно з міжнародним правом. Усі причетні до геноциду української нації понесуть за це справедливе і невідворотне покарання", – мовиться у повідомленні.
Варто прочитати "Медицина на нулі": в окупованому Маріуполі померла однорічна дитина
Коротко про ситуацію в Маріуполі
- Росія продовжує приховувати свої теракти в тимчасово окупованому Маріуполі. Прикладом, зокрема, може слугувати нещодавнє цинічне відкриття супермаркету на місці братської могили цивільних.
- Водночас у місті досі тривають жорстокі репресії – росіяни масово затримують людей, яких запідозрили в нелояльності до окупаційної влади. Проте далеко не всі з 10 тисяч заарештованих опиралися окупантам. Причина репресій проста – загарбникам потрібно звітувати про успішну роботу.
- Також Росія перетворює Маріуполь на логістичний хаб і майбутню фортецю на узбережжі Азовського моря на випадок, якщо ЗСУ вдасться розірвати сухопутний коридор між Росією та Кримом. Попри це, Україна все одно спроможна вираховувати місця скупчення ворожих сил та завдавати по них ударів далекобійною зброєю.