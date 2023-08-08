Так на місці, де ще донедавна були поховані тіла вбитих містян, урочисто відкрили супермаркет. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Щобільше до продуктового магазину ринулися люди, це видно зі світлин.

Андрющенко пояснив це часткою маргіналізацією населення, яке наразі проживає в місті. З одного боку, цьому сприяло й безробіття, утримання людей на мінімальному рівні задоволення потреб. Люди просто живуть, аби поїсти, випити та дістати ліки.

Росіяни намагаються маргіналізувати Маріуполь

Понад рік маріупольці живуть в суцільному страху, без жодного дозвілля та культурного відпочинку. В місті немає кіно, театрів, книгарень, бібліотек в звичайному розумінні. Навіть немає звичайних кав'ярень, натомість кіоски з шаурмою або місцеві наливайки.

Ти рік живеш в такому стані, на фоні безробіття з обмеженою кількістю грошей, зрозуміло, що ти перетворюєшся рано чи пізно в таке, що, попри трупи рік тому в цьому самому місті, ідеш на ці розіграші безплатних пляшок не зрозуміло чого,

– пояснив Андрющенко.

Навіть "почекуни" в місцевих чатах пишуть, мовляв, люди, що ви робите, адже рік тому там ще лежали наші сусіди й родичі.

Подібна ситуація відбулася тиждень тому. На місці, де проходила фільтрація, працював гуманітарний штаб, тепер з'явився супермаркет і знову ж подібний натовп прийшов "за халявою".

Так росіяни буквально перетворюють українців на стадо, роблять подібними до росіян, маргіналізують. Але виникає важливе питання: "Що буде з цими людьми після звільнення міста?".

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