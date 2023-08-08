Так на місці, де ще донедавна були поховані тіла вбитих містян, урочисто відкрили супермаркет. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Щобільше до продуктового магазину ринулися люди, це видно зі світлин.
Андрющенко пояснив це часткою маргіналізацією населення, яке наразі проживає в місті. З одного боку, цьому сприяло й безробіття, утримання людей на мінімальному рівні задоволення потреб. Люди просто живуть, аби поїсти, випити та дістати ліки.
Росіяни намагаються маргіналізувати Маріуполь
Понад рік маріупольці живуть в суцільному страху, без жодного дозвілля та культурного відпочинку. В місті немає кіно, театрів, книгарень, бібліотек в звичайному розумінні. Навіть немає звичайних кав'ярень, натомість кіоски з шаурмою або місцеві наливайки.
Ти рік живеш в такому стані, на фоні безробіття з обмеженою кількістю грошей, зрозуміло, що ти перетворюєшся рано чи пізно в таке, що, попри трупи рік тому в цьому самому місті, ідеш на ці розіграші безплатних пляшок не зрозуміло чого,
– пояснив Андрющенко.
Навіть "почекуни" в місцевих чатах пишуть, мовляв, люди, що ви робите, адже рік тому там ще лежали наші сусіди й родичі.
Подібна ситуація відбулася тиждень тому. На місці, де проходила фільтрація, працював гуманітарний штаб, тепер з'явився супермаркет і знову ж подібний натовп прийшов "за халявою".
Так росіяни буквально перетворюють українців на стадо, роблять подібними до росіян, маргіналізують. Але виникає важливе питання: "Що буде з цими людьми після звільнення міста?".
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Останні новини з тимчасовою окупованого Маріуполя
- Ворог будує все більше ліній оборони навколо міста. Подекуди така оборона є суцільною бутафорією, подекуди – серйозною загрозою.
- Окупанти продовжують перекидати ресурси на фронт через Маріуполь. Оскільки росіяни зазнають величезних втрат, їм доводиться поповнювати фронт. Також раніше окупанти привезли до Маріуполя 8 автобусів з важкими пораненими з Таврійського напрямку, який нібито накрила "бавовна".
- Останніми тижнями місцева влада повідомляє, що 80 – 90 вантажівок окупантів з Маріуполя виїхало в напрямку Бердянська. Так ворог намагається передислокувати і сховати військову техніку через постійні прильоти.