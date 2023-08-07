Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що найімовірніше росіяни намагаються поповнити свої великі втрати на фронті на Таврійському напрямку. Про це він розповів 24 Каналу.

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Потроху чогось вчаться

Андрющенко зазначив, що трохи раніше окупанти привезли до Маріуполя 8 автобусів з важкими пораненими з Таврійського напрямку. За непідтвердженою інформацією, окупантів там нібито накрили HIMARS.

Цих поранених буцімто тягнули десь з Херсонської області. І ще "розкидували" по ходу в Мелітополі, Приморську, Бердянську по Запорізькій області та дотягнули до Маріуполя,

– пояснив радник міського голови Маріуполя.

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І напевно ці 60 одиниць техніки поїхали туди поповнювати те, що ліквідували ЗСУ. Зокрема в цій колонні були вантажівки з боєкомплектом, автобуси з живою силою, 3 лафети з танками Т-72.

Цього разу колонна їхала в супроводі росгвардії, яка не давала нікому знімати це переміщення окупантів. За словами Петра Андрющенка, ще 2 – 3 тижні тому такого супроводу не було, тому, мабуть, росіяни теж чогось потроху вчаться.

Важливо! Маріуполь залишається для росіян транспортною артерією, по якій вони поповнюють ресурси на фронті. На минулому тижні ворог спрямував через Маріуполь 80 – 90 вантажівок, які рухались на Бердянський напрямок. Крім того, окупанти зупинились в місті на ночівлю. Проте ховалися в приміщенні поруч з однією зі шкіл, а також поміж житлових забудов. Напевно, боялися прильотів від ЗСУ.

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