Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что, скорее всего, россияне пытаются пополнить свои большие потери на фронте на Таврическом направлении. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Понемногу чему-то учатся

Андрющенко отметил, что чуть раньше оккупанты привезли в Мариуполь 8 автобусов с тяжелыми ранеными из Таврического направления. По неподтвержденной информации, оккупантов там якобы накрыли HIMARS.

Этих раненых якобы тащили где-то из Херсонской области. И еще "разбрасывали" по ходу в Мелитополе, Приморске, Бердянске по Запорожской области и дотащили до Мариуполя,

– объяснил советник городского головы Мариуполя.

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И, наверное, эти 60 единиц техники поехали туда пополнять то, что ликвидировали ВСУ. В частности, в этой колонне были грузовики с боекомплектом, автобусы с живой силой, 3 лафета с танками Т-72.

На этот раз колонна ехала в сопровождении росгвардии, не дававшей никому снимать это перемещение оккупантов. По словам Петра Андрющенко, еще 2-3 недели назад такого сопровождения не было, поэтому, видимо, россияне тоже чему-то понемногу учатся.

Важно! Мариуполь остается для россиян транспортной артерией, по которой они пополняют ресурсы на фронте. На прошлой неделе враг направил через Мариуполь 80 – 90 грузовиков, которые двигались на Бердянское направление. Кроме того, оккупанты остановились в городе на ночлег. Однако прятались в помещении рядом с одной из школ, а также между жилыми застройками. Наверное, боялись прилетов от ВСУ.

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