Подробную информацию о перемещении оккупантов предоставляют в движении сопротивления Приазовья. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Куда направляются колонны

Через Мариуполь российские оккупанты опрокидывают свои силы. В частности, усиливают свое войско на Бердянском направлении.

За последнюю неделю мы видели 80 – 90 грузовиков в целом, проехавших в направлении Бердянска. Последняя колонна была позавчера (1 августа – 24 Канал),

– рассказал Петр Андрющенко.

К тому же оккупанты ночевали в помещении сразу возле мариупольской школы, а также останавливались между жилыми застройками. Вероятно, боялись, чтобы за ними ничего не прилетело.

"Есть подтверждение, что в районе Осипенко (село Бердянской области – 24 Канал) уже видели ту же колонну. Это хорошие новости, потому что мы видим, как движение сопротивления Приазовщины наладило связь между собой. Бердянцы встречают то, что провожают мариупольцы", – заметил Андрющенко.

Петр Андрющенко о движении россиян через Мариуполь: смотрите видео

Россияне терпят немалые потери

Однако следует понять, что как в направление Бердянска едут колонны, так и оттуда возвращаются ранеными.

Мы фиксировали 60 грузовиков, а затем получили 8 автобусов раненых. Это точно одно подразделение поехало на доукомплектование, которое должно было отойти на ротацию. Но мы не видим, чтобы кто-то выходил на ротацию в таком количестве,

– отметил Андрющенко.

Из этого можно сделать выводы, что оккупанты терпят бешеные потери. Частично на ротацию все же отходят в район Мариуполя. Там они стали занимать новые участки и пансионаты.

" Им очень несладко на линии фронта, там, где продолжается наше наступление. А это, как мы видим, от Васильевки до Угледара. Это одна линия", – отметил советник мэра Мариуполя.

Контрнаступление ВСУ, чтобы не заявляли россияне, идет по плану. И русские военные отлично чувствуют это на собственной коже.

Актуальные потери оккупантов

Начав полномасштабное вторжение против Украины, Владимир Путин, вероятно, не ожидал, что его армия сократится на 248490 человек. Уменьшаться она будет и дальше, пока ВСУ не победят захватчиков.

Утраты русских на войне ограничиваются не только личным составом, но и включают технику. В частности, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла: