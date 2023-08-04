Следует отметить, что общее количество среди личного состава российская армия потеряла 248 490 человек. Однако точное количество ликвидированных оккупантов подсчитать трудно, ведь каждый день на фронте продолжаются интенсивные бои.
К теме Снарядный голод чувствуется: Подоляк сказал, какое оружие нужно Украине
Сколько техники потеряла русская армия
За прошедшие сутки украинские защитники успешно ликвидировали:
- личного состава – 248 490 (+640);
- танков – 4228 (+4);
- боевых бронированных машин – 8249 (+15);
- артиллерийских систем – 4 911 (+19);
- РСЗО – 704 (+4);
- средств ПВО – 466 (+1);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 311 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4104 (+27);
- крылатых ракет – 1 347 (+0);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 7392 (+20);
- специальной техники – 724 (+3).
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 4 августа / Инфографика Генштаба ВСУ