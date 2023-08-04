Следует отметить, что общее количество среди личного состава российская армия потеряла 248 490 человек. Однако точное количество ликвидированных оккупантов подсчитать трудно, ведь каждый день на фронте продолжаются интенсивные бои.

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Сколько техники потеряла русская армия

За прошедшие сутки украинские защитники успешно ликвидировали:

  • личного состава – 248 490 (+640);
  • танков – 4228 (+4);
  • боевых бронированных машин – 8249 (+15);
  • артиллерийских систем – 4 911 (+19);
  • РСЗО – 704 (+4);
  • средств ПВО – 466 (+1);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 311 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4104 (+27);
  • крылатых ракет – 1 347 (+0);
  • кораблей/катеров – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7392 (+20);
  • специальной техники – 724 (+3).


Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 4 августа / Инфографика Генштаба ВСУ