В этом направлении гвардейцы продолжали наступательные действия в составе ударных группировок.
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Подразделения одной из бригад оперативного назначения Нацгвардии продвинулись около 650 метров в глубь обороны противника, на полтора километра по фронту и закрепились на занятом рубеже,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация на поле боя
На Мариинском и Бердянском направлениях силы и средства Нацгвардии удерживают границы обороны, не давая врагу добиться положительного результата.
В Купянском направлении силы и средства Нацгвардии надежно удерживают занимаемые рубежи, а подразделения специального назначения продолжают ведение аэроразведки.
В приграничных районах Сумской области нацгвардейцы осуществляют мероприятия с целью заблаговременного разоблачения намерений враждебных ДРГ и недопущения их деятельности на нашей территории.