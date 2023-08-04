Силы обороны, хоть и продвигаются постепенно, но уверенно. По последним данным Минобороны, с начала наступления удалось освободить более 240 квадратных километров на Юге и Востоке.

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Где наступают ВСУ

По информации аналитиков ISW, ВСУ осуществляют контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвигаются вперед. Речь идет о:

Бахмутском направлении;

Мелитопольском направлении (западная часть Запорожской области);

Бердянском направлении (район границы между Запорожской и Донецкой областями).

Ссылаясь на заявление директора Департамента планирования Главного управления Национальной гвардии полковника Николая Уршаловича, аналитики подчеркнули, что Силы обороны продвинулись на 650 метров вглубь на участке в 1,5 км на Мелитопольском направлении. Кроме того, российский военкор 3 августа заявил, что ВСУ также продвинулись в районе Никольского, что в западной части Донецкой области.

Эксперты также вспомнили слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который 3 августа заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет установленных сроков или графика. Он также подчеркнул, что российские оборонные позиции вдоль всей линии фронта сильно заминированы. Минирование столь плотное, что на некоторых участках может быть от 3 до 5 мин на квадратный метр.

Контрнаступление ВСУ: последние новости