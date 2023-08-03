Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он добавил, что сейчас наши войска закрепляются в районе освобожденной деревни Старомайорское. Кроме того, постоянно идет размягчение линии обороны врага.

Важно "Постепенное движение вперед": Сырский показал видео, как воины наступают на Бахмутском направлении

Силы обороны оказывают огневое давление по врагу, его позициям и средствам для того, чтобы срезать выступы, остающиеся после освобождения Старомайорского. А также обеспечить наше продвижение на Бердянском направлении. Когда появляется возможность наши войска постараются действовать, оттеснять врага и занимать новые рубежи, из которых лучше наносить удары.

Мусиенко об оперативной ситуации в районе Угледара: смотрите видео

Закрепляются на рубежах и наносят удары по врагу

Вооруженным Силам удалось вбить клин в трех местах российской обороны – возле Угледара, на границе Донецкой и Запорожской областей и недалеко от города Орехов.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграмме.

По всем этим направлениям оккупанты проводят оборонительные действия. Сейчас россияне пытаются отбивать наши системные атаки. В то же время украинские бойцы закрепляются на отвоеванных рубежах и наносят удары артиллерией и другими средствами.

Также в настоящее время продолжается разминирование других участков, ведь плотность заминирования очень велика. ВСУ трудно наступать, потому что враг сопротивляется, но делается все для того, чтобы оккупантам было трудно обороняться,

– сказал Мусиенко.

Армии России становится все труднее обороняться, ведь удары с нашей стороны становятся все сильнее. Конечно, если бы у нас были дополнительные возможности по артиллерийским системам и боеприпасам, которых нужно больше, то этот процесс был бы непрерывным. К тому же это ускорило бы продвижение и освобождение территорий.

Ситуация на фронте: последние новости