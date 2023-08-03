Актуальная карта боевых действий по состоянию на 3 августа / Коллаж 24 Канала
Восточные направления остаются самыми горячими по всей линии фронта. В частности, наша армия пытается продвинуться на Бахмутском направлении. Оккупанты также пытаются атаковать, однако в большинстве своем успеха не имеют.
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Вместе с тем, стоит сказать, что по состоянию на четверг, 3 августа, украинская армия шаг за шагом продвигается на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В общем, как выглядит карта боевых действий, рассказывает 24 Канал.
Как отмечают в Генштабе, за прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения между украинскими защитниками и захватчиками.
Собственно, ВСУ осуществляют контратаки в районе Бахмута. Россия предпринимала безрезультатные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области.
Бахмутское направление: карта DeepState
В то же время восстановить утраченные позиции россиянам не удалось на направлении Урожайное – Благодатное – западнее Старомайорского.
Также в северных и центральных частях Марьинки оккупанты пытались атаковать, однако успеха не имели.
Марьинское направление: карта DeepState
Кроме того, продолжается сдерживание российских сил на Купянском и Лиманском направлениях.
Вместе с тем, особенно сложная ситуация в районе Авдеевки. Как пишут аналитики из DeepState, противник имеет незначительный успех в районах некоторых населенных пунктов. В командовании нашей армии это не подтверждали.
Что происходит на линии фронта: карта DeepState
Россия продолжает обстрелы
Потери противника
По состоянию на 3 августа, за данным Генштаба, было ликвидировано всего с начала полномасштабного вторжения 247 850 захватчиков. Только за минувшие сутки – 620 вражеских бойцов, а также 7 танков.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 3 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения, 2 системы ПВО, 1 район сосредоточения личного состава и 2 склада боеприпасов врага.
Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники России и 3 удара – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.