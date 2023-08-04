Украинские военные сдерживают наступление россиян на Востоке под активными обстрелами врага. По-прежнему россияне стремятся захватить Авдеевку и Марьинку.

Смотрите также ВСУ освободили Старомайорское и отбили Новоегоровку: смена карты фронта через неделю

На каких направлениях наступают россияне на Востоке

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского. Враг нанес авиаудары в районе Временного Яра, Ивановского и Дружбы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населённых пунктов Донецкой области.

Силы обороны сдерживают россиян у Ивановского: карта боев

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского. Артиллерийским обстрелам подверглись Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Карта боевых действий в районе Авдеевки

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудары в районе Красногоровки и Марьинки. Совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Острое, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Карта боев в районе Марьинки

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районе Макаровки и села Ровнополь. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись Временка, Ровнополь, Новоселки Донецкой области.

Карта боев возле Старомайорского

На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районе Петропавловки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Двуречная, Купянск и Кучеровка Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы противника претерпели населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Торское Донецкой области.

Какая ситуация на Юге и на остальных направлениях

На Запорожском направлении враг нанес авиаудары в районе Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изминений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Ветеринарного, Харькова и Веселого Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.