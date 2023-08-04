Украинские военные сдерживают наступление россиян на Востоке под активными обстрелами врага. По-прежнему россияне стремятся захватить Авдеевку и Марьинку.

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На каких направлениях наступают россияне на Востоке

Силы обороны сдерживают россиян у Ивановского: карта боев

Карта боевых действий в районе Авдеевки

Карта боев в районе Марьинки

Карта боев возле Старомайорского

Какая ситуация на Юге и на остальных направлениях