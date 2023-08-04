Украинские военные сдерживают наступление россиян на Востоке под активными обстрелами врага. По-прежнему россияне стремятся захватить Авдеевку и Марьинку.
Смотрите также ВСУ освободили Старомайорское и отбили Новоегоровку: смена карты фронта через неделю
На каких направлениях наступают россияне на Востоке
Силы обороны сдерживают россиян у Ивановского: карта боев
Карта боевых действий в районе Авдеевки
Карта боев в районе Марьинки
Карта боев возле Старомайорского
Какая ситуация на Юге и на остальных направлениях