За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. Украинским военным приходится сдерживать оккупантов под шквальным огнем артиллерии и авиаударов.

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Украинские бойцы сдерживают россиян возле Клещиевки

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в районах Клещиевки и Курдюмовки. Враг нанес авиаудары в районах Маркового, Клещиевки, Белой Горы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

Карта боев в районе Клещиевки

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

Карта боев в районе Авдеевки

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки, Старомихайловки и Красногоровки. Враг нанес авиаудары возле Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий в районе Марьинки

Оккупанты пытаются вернуться в Благодатное

На Шахтерском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в Благодатном районе. Нанес авиаудары возле Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Благодатное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка в Донецкой области и Старомайорское и Левадное Запорожской области.

Карта боев в районе Благодатного

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия возле Новопокровки. Нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

Карта боев возле Новопокровки

На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районе Шейковки Харьковской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении враг нанес авиаудары в районах Григоровки и Серебрянки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиаудары возле Одрадокаменки и Дач. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары в районах Волфиного и Константиновки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.