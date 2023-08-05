За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. Украинским военным приходится сдерживать оккупантов под шквальным огнем артиллерии и авиаударов.
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Украинские бойцы сдерживают россиян возле Клещиевки
Карта боев в районе Клещиевки
Карта боев в районе Авдеевки
Карта боевых действий в районе Марьинки
Оккупанты пытаются вернуться в Благодатное
Карта боев в районе Благодатного
Карта боев возле Новопокровки