За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. Украинским военным приходится сдерживать оккупантов под шквальным огнем артиллерии и авиаударов.

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Украинские бойцы сдерживают россиян возле Клещиевки

Карта боев в районе Клещиевки

Карта боев в районе Авдеевки

Карта боевых действий в районе Марьинки

Оккупанты пытаются вернуться в Благодатное

Карта боев в районе Благодатного

Карта боев возле Новопокровки