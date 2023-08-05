Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. Українським військовим доводиться стримувати окупантів під шквальним вогнем артилерії та авіаударів.
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Українські бійці стримують росіян біля Кліщіївки
Карта боїв у районі Кліщіївки
Карта боїв у районі Авдіївки
Мапа бойових дій у районі Мар'їнки
Окупанти намагаються повернутися у Благодатне
Карта боїв у районі Благодатного
Мапа боїв біля Новопокровки