Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. Українським військовим доводиться стримувати окупантів під шквальним вогнем артилерії та авіаударів.

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Українські бійці стримують росіян біля Кліщіївки

Карта боїв у районі Кліщіївки

Карта боїв у районі Авдіївки

Мапа бойових дій у районі Мар'їнки

Окупанти намагаються повернутися у Благодатне

Карта боїв у районі Благодатного

Мапа боїв біля Новопокровки