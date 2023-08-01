О том, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю, 23 – 31 июля, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим, опираясь на данные карты DeepStateMAP.

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Новые успехи на Юге

Уже многие недели украинские военные продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении – на юг со стороны Орехова. Здесь ВСУ вплотную подошли к Работино.

На этом участке за последнюю неделю были успехи у наших военных, но враг изо всех сил пытается держаться за Работино. Похожую ситуацию мы уже видели со Старомайорским, но эта история окончилась украинским успехом. О нем поговорим дальше.

Мелитопольское направление: смотрите карту

Одновременно серьезные успехи за последнюю неделю у наших военных были несколько восточнее – на административной границе Донецкой и Запорожской областей. В частности, за последнюю неделю ВСУ смогли освободить уже упомянутое Старомайорское.

ВСУ освободили Старомайорское: смотрите видео

Далее за Старомайорским идут пока оккупированные Завитне Бажання и Старомлыновка. Последняя имеет стратегическое значение на этом участке фронта. Ведь через нее проходит вторая линия обороны россиян.

В случае успеха нашего наступления в сторону Старомлыновки оборона россиян может просто посыпаться. Впрочем, наши военные прилагают для этого сверхчеловеческие усилия. До этого села осталось чуть больше 5 километров, но каждый метр здесь стоит жизни или здоровья наших защитников.

ВСУ продвигаются на Бердянском направлении: смотрите карту

ВСУ уже в Клещеевке

Столь же серьезные успехи на прошлой неделе были и на южном фланге Бахмута. За прошлую неделю на этом участке украинские военные смогли войти в Клещеевку.

И это еще не все. Силы обороны Украины вплотную подошли к двум другим селам:

Андреевка,

Курдюмовка.

Сейчас они вместе с Клещеевкой "соревнуются" за то, над каким из сел скорее будет развеваться украинский флаг. Этот участок тоже имеет стратегическое значение, ведь дальше Клещеевки идет трасса на Опросное, контроль за которой позволит взять Бахмут в полуокружение.

ВСУ продвинулись под Бахмутом: смотрите карту

Неудачное наступление россиян

Пока идет наступление украинских сил, враг решил отвлечь внимание на другом участке фронта. Речь об участке фронта между Сватовым Луганской области и Боровой Харьковской области.

Свои наступательные действия россияне здесь начали еще больше недели назад. Но именно на прошлой неделе у них были первые серьезные успехи. Но, как потом выяснилось – только временные.

Враг попытался расширить свой успех и занял село Новоегоровка. Кроме того, из-за угрозы окружения были потеряны села Надия и Сергеевка.

Россияне оккупировали Новоегоровку: смотрите карту

Правда, враг даже не успел отпраздновать свой успех. Силы обороны Украины подтянули свои резервы и вернули инициативу на этом участке. Новоегоровка и Надия к концу недели вернулись под контроль Украины.

ВСУ отбили Новоегоровку: смотрите карту

Обратите внимание! Пока идет наступательная операция украинских сил, важно не забывать постоянно их поддерживать. Это можно сделать с помощью нашего Фонда24. Здесь вы всегда найдете актуальные сборы на нужды наших защитников.