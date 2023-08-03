Актуальна карта бойових дій станом на 3 серпня / Колаж 24 Каналу
Східні напрямки залишаються найгарячішими на всій лінії фронту. Зокрема, наша армія намагається просунутись на Бахмутському напрямку. Окупанти також намагаються атакувати, однак здебільшого успіху не мають.
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Разом з тим варто сказати, що станом на четвер, 3 серпня, українська армія крок за кроком просувається на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Загалом який вигляд має карта бойових дій, розповідає 24 Канал.
Як зазначають у Генштабі, протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення між українськими захисниками та загарбниками.
Власне, ЗСУ здійснюють контратаки в районі Бахмута. Росія здійснювала безрезультатні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області.
Бахмутський напрямок: карта DeepState
Водночас відновити втрачені позиції росіянам не вдалось на напрямку Урожайне – Благодатне – західніше Старомайорського.
Також в північних та центральних частинах Мар'їнки окупанти намагалися атакувати, однак успіху не мали.
Мар'їнський напрямок: карта DeepState
Окрім того, триває стримування російських сил на Куп'янському та Лиманському напрямках.
Разом з тим особливо складна ситуація в районі Авдіївки. Як пишуть аналітики з DeepState, противник має незначний успіх в районах певних населених пунктів. У командуванні нашої армії це не підтверджували.
Що відбувається на лінії фронту: карта DeepState
Росія продовжує обстріли
Втрати противника
Станом на 3 серпня, за даними Генштабу, було ліквідовано загалом від початку повномасштабного вторгнення 247 850 загарбників. Лише за минулу добу – 620 ворожих бійців, а також 7 танків.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 3 пункти управління, 1 район зосередження озброєння, 2 системи ППО, 1 район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога.
Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки Росії та 3 удари – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.