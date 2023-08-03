Разом з тим варто сказати, що станом на четвер, 3 серпня, українська армія крок за кроком просувається на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Загалом який вигляд має карта бойових дій, розповідає 24 Канал.

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Ситуація на полі бою

Як зазначають у Генштабі, протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення між українськими захисниками та загарбниками.

Власне, ЗСУ здійснюють контратаки в районі Бахмута. Росія здійснювала безрезультатні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області.

Бахмутський напрямок: карта DeepState

Водночас відновити втрачені позиції росіянам не вдалось на напрямку Урожайне – Благодатне – західніше Старомайорського.

Також в північних та центральних частинах Мар'їнки окупанти намагалися атакувати, однак успіху не мали.

Мар'їнський напрямок: карта DeepState

Окрім того, триває стримування російських сил на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Разом з тим особливо складна ситуація в районі Авдіївки. Як пишуть аналітики з DeepState, противник має незначний успіх в районах певних населених пунктів. У командуванні нашої армії це не підтверджували.

Що відбувається на лінії фронту: карта DeepState

Росія продовжує обстріли

Втрати противника

  • Станом на 3 серпня, за даними Генштабу, було ліквідовано загалом від початку повномасштабного вторгнення 247 850 загарбників. Лише за минулу добу – 620 ворожих бійців, а також 7 танків.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 3 пункти управління, 1 район зосередження озброєння, 2 системи ППО, 1 район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога.
  • Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки Росії та 3 удари – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.