Разом з тим варто сказати, що станом на четвер, 3 серпня, українська армія крок за кроком просувається на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Загалом який вигляд має карта бойових дій, розповідає 24 Канал.

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Ситуація на полі бою

Як зазначають у Генштабі, протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення між українськими захисниками та загарбниками.

Власне, ЗСУ здійснюють контратаки в районі Бахмута. Росія здійснювала безрезультатні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області.

Бахмутський напрямок: карта DeepState

Водночас відновити втрачені позиції росіянам не вдалось на напрямку Урожайне – Благодатне – західніше Старомайорського.

Також в північних та центральних частинах Мар'їнки окупанти намагалися атакувати, однак успіху не мали.

Мар'їнський напрямок: карта DeepState

Окрім того, триває стримування російських сил на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Разом з тим особливо складна ситуація в районі Авдіївки. Як пишуть аналітики з DeepState, противник має незначний успіх в районах певних населених пунктів. У командуванні нашої армії це не підтверджували.

Що відбувається на лінії фронту: карта DeepState

Росія продовжує обстріли

На Сіверському та Слобожанському напрямках Росія завдала авіаційних ударів в районах Волфиного, Степного Сумської області та Козачої Лопані, що у Харківській області. Було обстріляно з мінометів та артилерії понад 25 населених пунктів: Сеньківка, Карповичі, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Краснопілля, Рожковичі, Стара Гута, Грабовське Сумської області та Тимофіївка, Ветеринарне, Охрімівка, Петропавлівка на Харківщині та інші.

На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Дворічна, Западне, Новомлинськ, Фиголівка, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп'янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти здійснили авіаційні удари в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки й Спірного – Донецької. Артилерійські обстріли накривали такі населені пункти: Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам'янське, Спірне і Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Федорівки, Майського, Дружби та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Богданівка, Біла Гора, Часів Яр та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку загарбники атакували з артилерії Авдіївку, Новокалинове, Степове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка та Первомайське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Росія обстрілювала так населені пункти: Красногорівка, Олександропіль, Гостре, Мар'їнка, Парасковіївка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського та Макарівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне, Сторожеве, Рівнопіль і Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни обороняються, завдають авіаційних ударів в районах Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки та П'ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір'я, Гуляйполе, Залізничне, П'ятихатки та Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку було обстріляно райони Одрадокам'янки та Антонівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Веселе, Дудчани, Дніпровське, Тягинка, Львове, Кізомис та місто Херсон.

Втрати противника