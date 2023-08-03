Від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" втратила вже 247 850 особового складу. Наголосимо, що ця цифра є приблизною, адже підрахувати точну кількість втрат Росії в умовах активних бойових дій дуже складно.
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Актуальні втрати ворога
Протягом минулої доби українські захисники успішно ліквідували:
- особового складу – 247 850 (+620);
- танків – 4 224 (+7);
- бойових броньованих машин – 8 234 (+21);
- артилерійських систем – 4 892 (+26);
- РСЗВ – 704 (+4);
- засобів ППО – 465 (+2);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 311 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 077 (+35);
- крилатих ракет – 1 347 (+0);
- кораблів /катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 372 (+23);
- спеціальної техніки – 721 (+3).
Актуальна статистика втрат ворога станом на 3 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яка ситуація на фронті
- На Сході тривають запеклі бої. Протягом минулої доби відбулося 44 бойових зіткнення. Ворог і далі безрезультатно намагається наступати на Бахмутському та Мар'їнському напрямках.
- До слова, на Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області. Також противник намагався відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного, що на Шахтарському напрямку.
- ЗСУ продовжують поступово просуватися на Півдні. Сили оборони на Бердянському та Мелітопольському напрямках закріплюються на нових рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.