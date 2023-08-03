Від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" втратила вже 247 850 особового складу. Наголосимо, що ця цифра є приблизною, адже підрахувати точну кількість втрат Росії в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальні втрати ворога

Протягом минулої доби українські захисники успішно ліквідували:

особового складу – 247 850 (+620);

танків – 4 224 (+7);

бойових броньованих машин – 8 234 (+21);

артилерійських систем – 4 892 (+26);

РСЗВ – 704 (+4);

засобів ППО – 465 (+2);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 311 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 077 (+35);

крилатих ракет – 1 347 (+0);

кораблів /катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 372 (+23);

спеціальної техніки – 721 (+3).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 3 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті