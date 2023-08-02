Ролик у своєму телеграмі опублікував командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський. На ньому можна побачити, як з невеликої відстані наші захисники буквально вимітають з рідної землі окупантів.
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Били зброєю власного виробництва
54-та ОМБр вітає ворога "термобаром" власного виробництва,
– написав Сирський.
З його слів можна зрозуміти, що для атак наші військові використали термобаричну зброю. А от формулювання "власного виробництва" може свідчити як про те, що захисники самостійно створили її, або ж мовиться про українську розробку. Хай там як, але ворогові добряче перепало.
Що таке термобаричне озброєння?Мовиться про зброю, яку використовують, щоб вибити противника з його захищених позицій. Під час вибуху в аерозольній хмарі розвивається висока температура та величезний тиск. Власне, це й дало назву виду озброєння.
Як наші військові атакували ворога "термобаром": дивіться відео
Звернімо увагу, що 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи регулярно в мережу викладає відео зі своєю роботою. Захисники неодноразово наголошують на тому, що контрнаступ і звільнення територій – надзвичайно важкий і виснажливий процес.
Наостанок ми нагадаємо про актуальні втрати ворога. Зауважимо, що за минулу добу у росіян стало на кілька десятків бойових машин менше.
Актуальні втрати ворога
- За 1 серпня наші військові відправили на той світ 540 окупантів. А з 24 лютого 2022 року статистику поповнили 247 230 російських загарбників.
- Якщо говорити про техніку, то знищили 4 217 танків, 8 213 бойових броньованих машин, 4 866 артилерійських систем, 700 РСЗВ, 463 засоби ППО.
- Крім того, на брухт перетворили 315 літаків, 311 гелікоптерів, 4 042 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 347 крилатих ракет, 18 суден, 7 349 автомобілів і автоцистерн та 718 одиниць спеціальної техніки.