С начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" потеряла уже 247 850 личного состава. Отметим, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать точное количество потерь России в условиях активных боевых действий очень сложно.

К теме 54-я ОМБр передала "горячий" привет оккупантам "термобаром" собственного производства: мощное видео

Актуальные потери врага

За прошедшие сутки украинские защитники успешно ликвидировали:

личного состава – 247 850 (+620);

танков – 4224 (+7);

боевых бронированных машин – 8234 (+21);

артиллерийских систем – 4892 (+26);

РСЗО – 704 (+4);

средств ПВО – 465 (+2);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 311 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4077 (+35);

крылатых ракет – 1 347 (+0);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 7372 (+23);

специальной техники – 721 (+3).



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 3 августа / Инфографика Генштаба ВСУ

Какая ситуация на фронте