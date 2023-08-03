С начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" потеряла уже 247 850 личного состава. Отметим, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать точное количество потерь России в условиях активных боевых действий очень сложно.
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Актуальные потери врага
За прошедшие сутки украинские защитники успешно ликвидировали:
- личного состава – 247 850 (+620);
- танков – 4224 (+7);
- боевых бронированных машин – 8234 (+21);
- артиллерийских систем – 4892 (+26);
- РСЗО – 704 (+4);
- средств ПВО – 465 (+2);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 311 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4077 (+35);
- крылатых ракет – 1 347 (+0);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 7372 (+23);
- специальной техники – 721 (+3).
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 3 августа / Инфографика Генштаба ВСУ
Какая ситуация на фронте
- На Востоке продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения. Враг и дальше безрезультатно пытается наступать на Бахмутском и Марьинском направлениях.
- К слову, на Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области. Также противник пытался восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного на Шахтерском направлении.
- ВСУ продолжают постепенно продвигаться на Юге. Силы обороны на Бердянском и Мелитопольском направлениях закрепляются на новых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.