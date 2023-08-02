Больше всего здесь удивила реакция и действия власти Польши и НАТО – 24 Канал решил разобраться и проанализировать эту странную ситуацию.

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Диверсия от Лукашенко: как используют провокацию

Боевые машины залетели в Польшу на три километра на низкой высоте. Это позволило хорошо рассмотреть вертолеты и даже снять их. Больше всего повезло волонтеру Элизе Ковальчик – она сделала просто роскошные кадры представителей "соагрессора".



Карта инцидента

Обратите внимание! Этот инцидент произошел в достаточно напряженный период. Отметим, что Россия перебрасывает в Беларусь, которую использует как плацдарм и хаб и в войне против Украины, несколько тысяч наемников из группы ЧВК "Вагнер".

На российском пропагандистском телевидении откровенно заявляют, что зэков из-под Бахмута планируют бросить на захват так называемого Сувалкского коридора – суверенной территории Польши, отделяющей Беларусь от российского анклава с центром в Крулевце (русское название – Калининград). Об этом прямым текстом говорит и Лукашенко.

23 июля на встрече с Путиным белорусский диктатор заявил следующее:

Нас начали "напрягать" вагнеровцы, просятся на Запад. "Разрешите нам". Я говорю: "Вам зачем на Запад, туда?" И тихо мы же контролируем, что происходит. "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув".

Уже 1 августа диктатор оправдывался и объяснял, что это такая шутка, а Сувалкский коридор им "сто лет не нужен":

Я пошутил, что вагнеровцы между собой перешептываются: на экскурсию в Жешув сходим... Пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем... Иначе они без нас просочились бы туда и вломили бы так тому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо.

Сюда же добавьте недавние фантазии Путина на тему "Польшу придумал Сталин" и увидите не слишком радостную картину мощной гибридной атаки на Варшаву.

Что известно о Сувалкском коридоре и почему он так важен Сувалкский коридор (или еще называют перешеек, в американской военной терминологии "коридор СК") – это прежде всего геополитический термин, используемый в терминологии НАТО для обозначения территории вокруг Сувалок, Августова и Сейн, который одновременно соединяет территорию стран Балтии с Польшей и остальными странами НАТО. А также разделяет территорию так называемой Калининградской области и Беларуси.



Американские военные давно отмечали, что потенциально именно этот регион является одной из самых горячих точек в Европе. К примеру, эту информацию подтвердил на конференции CEPA Forum 2015 тогда еще главный командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. Представители США указывают на инфраструктурные и организационные недостатки, которые мешают странам НАТО быстро реагировать в случае угрозы на этом направлении. И ссылаются на разведывательную информацию, указывающую на то, что россияне и белорусы проявляют большой интерес к этому региону в случае эскалации потенциального конфликта со странами НАТО.



Где находится Сувалкский коридор / карта baltictimes.com / UpNorth

Его расположение делает его чрезвычайно важным, и особое значение ему придает и Путин, который, похоже, не оставляет желания "вторгнуться в Польшу".

Рамунас Шерпетаускас, командующий местной ротой Союза стрелков Литвы, добровольного ополчения с более чем столетней историей, сказал в комментарии Politico, что на восточном фронте Литвы пока все спокойно. Хотя он и не ожидает, что Россия попытается что-то сделать, пока она застряла в Украине, он и его товарищи следят за ситуацией в приграничном регионе, называя Сувалкский коридор "ахиллесовой пятой" Литвы.

Ожидаемое вступление Швеции и Финляндии в НАТО может усложнить для России задачу оторвать страны Балтии от остального Альянса, но это также превращает Балтийское море в то, что некоторые называют внутренним озером НАТО.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО делает российский шаг "менее вероятным, но это не означает, что он невозможен,

– считает Линас Кояла, директор Центра исследований Восточной Европы, аналитического центра, базирующегося в Вильнюсе.

Любопытно! Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес рассказал, что придумал название Сувалкский коридор за несколько минут до встречи с тогдашним министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен в 2015 году, чтобы поднять важный вопрос по поводу "дыры" в обороне НАТО.



К слову, в Калининграде Россия развернула военное присутствие, включающее и ядерное оружие, и Балтийский флот, и тысячи военных.

Почему позиция Польши откровенно удивляет

Сначала Министерство обороны Польши опровергает информацию своих же граждан о вторжении белорусских вертолетов. А потом, уже без особой радости, все же подтверждает его.

Пересечение границы произошло в районе города Беловежи на очень низкой высоте, что затруднило его обнаружение радиолокационными системами. Поэтому сегодня утром Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в коммюнике, что польские радиолокационные системы не зафиксировали нарушения польского воздушного пространства.

– польское Минобороны признает факт пересечения границы.

Могут ли поляки сказать, что это вообще были учения, а Беларусь их даже предупреждала? Вероятно, что да...

Но если диктаторы (а есть ли у кого-то сомнения, что Беларусь действовала самостоятельно, без санкций Москвы?) хотели проверить готовность и реакцию Польши и НАТО на свои провокации, то у них все получилось.

Реакцию мы все увидели – временно поверенного по делам Беларуси вызвали в МИД Польши для выяснения инцидента, а также пообещали усилить оборону границ.

временно поверенного по делам Беларуси вызвали в МИД Польши для выяснения инцидента, а также пообещали усилить оборону границ. Польский министр обороны Мариуш Блащак приказал увеличить количество военных на границе и выделить дополнительные средства для охраны. Речь идет о боевых вертолетах.

Похоже, о том, чтобы сбить вражеские (а это действительно так) вертолеты, речи вообще не было.



Польский пограничный пост на границе с Литвой / фото Janek Skarzynski / AFP via Getty Images

В то же время в НАТО тоже скупо отреагировали на инцидент с вертолетами Беларуси над польской территорией. В Альянсе говорят, что пребывают на постоянной связи с польскими властями. Также там внимательно следят за ситуацией и любыми изменениями на польско-белорусской границе.

В то же время там отметили, что сделают все необходимое, чтобы территория Альянса находилась в безопасности.

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Почему стоит вспомнить историю о "таинственной ракете" в Польше

Где-то мы уже такое видели, не помните? Напомним, осенью 2022 года на территорию Польши залетела российская крылатая ракета (потенциальный носитель ядерного заряда) – прошла все эшелоны ПВО и приземлилась в лесу под Быдгощем, где пролежала спокойно несколько месяцев, пока ее не нашел случайный любитель верховой езды.

Тогда польские силы обороны показали себя очень растерянными – как во время инцидента, так и в плане реакции на него. Куда подевалась польская жесткость и непримиримость к агрессору?

Вялая реакция на этот инцидент сейчас чревата фактическим издевательством Лукашенко, который позволяет себе шантажировать соседей зэками-вагнеровцами, вертолетами и даже иногда ядерным оружием. А почему бы и нет, если реакции ноль?

И это при том, что Польша имеет самую мощную армию в Европе из тех, которые сейчас не задействованы в боевых действиях, а еще планирует и дальше ее увеличивать. Кроме того, за спиной поляков весь потенциал НАТО и 5-я статья как основа коллективной безопасности.



Польша же все это пропускает. При этом некоторые польские политики позволяют себе упрекать Украину в якобы недостаточной благодарности.

Что не следует забывать Польше и НАТО?

Не следует забывать тот факт, что на самом деле Польша помогает не только Украине, но и себе, и инвестирует прежде всего в собственную безопасность. Если бы не было Украины, то перед Сувалкским коридором стояли бы не вагнеровцы Пригожина, эвакуированные из-под Бахмута, который они штурмовали 10 месяцев, а целая российская армия – в статусе "второго войска мира".

И вряд ли полякам стоит добывать себе лишние баллы под выборы, создавать "зерновой кризис" и потом решать его за счет Украины, запускать в инфопространство странные заявления откровенных популистов и вспоминать надуманные и давно развенчанные "старые обиды" – это все в итоге сработает против всех, кто заинтересован в уничтожении агрессора – России.

Это, кстати, касается не только Польши, но и всего НАТО, потому что вслед за учениями на польско-белорусской границе начнутся другие, а соответственно будут и новые провокации.

Обратите внимание! Уже 2 августа Россия объявила о начале военно-морских учений "Океанский щит-2023" в Балтийском море, том самом, которое еще несколько месяцев назад пафосно называли "внутренним морем НАТО".



Сейчас там "гостят" 20 военных кораблей и 20 вспомогательных судов агрессора вместе с шестью тысячами военнослужащих. Потенциальных оккупантов.





Россия начала военные учения в Балтийском море / фото росСМИ



Поэтому прав президент Украины, когда говорит, что " Украина бьется за свободу свою и всей Европы Это нужно понимать, ценить и действовать соответственно.

А еще наконец стать смелыми и держать удар, ведь Россия не признает переговоров и уступок, она понимает только силу. А ситуация с вертолетами 1 августа в небе Польши на границе НАТО – это слабость и та самая "трещинка в щите Европы", о которой говорит Зеленский.