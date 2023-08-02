Найбільше тут здивувала реакція та дії влади Польщі та НАТО – 24 Канал вирішив розібратися та проаналізувати цю дивну ситуацію.

До теми Чи піде Білорусь далі після прориву гелікоптерів на територію Польщі

Диверсія від Лукашенка: як використовують провокацію

Бойові машини залетіли на терени Польщі на три кілометри на низькій висоті. Це дозволило добре роздивитися гелікоптери та навіть зафільмувати їх. Найбільше пощастило волонтерці Елізі Ковальчик – вона зробила просто розкішні кадри представників "співагресора".



Мапа інциденту

Зверніть увагу! Цей інцидент трапився в доволі напружений період. Відзначимо, що Росія перекидає до Білорусі, яку використовує як плацдарм та хаб і у війні проти України, кілька тисяч найманців з групи ПВК "Вагнер".

На російському пропагандистському телебаченні відверто заявляють, що зеків з-під Бахмуту планують кинути на захоплення так званого Сувальського коридору – суверенної території Польщі, що відділяє Білорусь від російського анклаву з центром у Крулевці (російська назва – Калінінград). Про це саме прямим текстом говорить і Лукашенко.

23 липня на зустрічі з Путіним білоруський диктатор заявив наступне:

Нас почали "напрягати" вагнерівці, просяться на Захід. "Дозвольте нам". Я кажу: "Вам навіщо на Захід, туди?" І нишком ми ж контролюємо, що відбувається. "Ну, сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува".

Вже 1 серпня диктатор виправдовувався і пояснював, що це такий жарт, а Сувальський коридор їм "сто років не потрібний":

Я пожартував, що вагнерівці між собою перешіптуються: на екскурсію до Жешува сходимо... Нехай моляться, що ми тримаємо їх, ще якось забезпечуємо... Інакше вони без нас би просочилися туди та вломили б так тому Жешуву і Варшаві, що мало б не здалося. Тому мені дорікати не треба, а нехай скажуть спасибі.

Сюди ж додайте нещодавні фантазії Путіна на тему "Польщу вигадав Сталін" і побачите не надто радісну картину потужної гібридної атаки на Варшаву.

Що відомо про Сувальський коридор і чому він такий важливий Сувальський коридор (або ще називають перешийок, в американській військовій термінології "коридор СК") – це насамперед геополітичний термін, що використовують у термінології НАТО для позначення території навколо Сувалок, Августова та Сейн, яка одночасно з'єднує територію країн Балтії з Польщею та рештою країн НАТО. А також відокремлює територію так званої Калінінградської області та Білорусі.



Американські військові давно зазначали, що потенційно саме цей регіон є одним із найгарячіших точок у Європі. До прикладу, цю інформацію підтвердив під час конференції CEPA Forum 2015 тоді ще головний командувач Збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес. Представники США вказують на інфраструктурні та організаційні недоліки, які заважають країнам НАТО досить швидко реагувати у випадку загрози на цьому напрямку. І посилаються на розвідувальну інформацію, яка вказує на те, що росіяни та білоруси проявляють неабиякий інтерес до цього регіону, у разі ескалації потенційного конфлікту з країнами НАТО.



Де розташований Сувальський коридор / мапа baltictimes.com / UpNorth

Його розташування робить його надзвичайно важливим, і особливого значення йому надає й Путін, який, схоже, не полишає бажання "вторгнутися в Польщу".

Рамунас Шерпетаускас, який командує місцевою ротою Союзу стрільців Литви, добровільного ополчення з понад столітньою історією, сказав у коментарі Politico, що на східному фронті Литви поки що все спокійно. Хоча він і не очікує, що Росія спробує щось зробити, поки вона застрягла в Україні, він і його товариші стежать за ситуацією в прикордонному регіоні, називаючи Сувальський коридор "ахіллесовою п'ятою" Литви.

Очікуваний вступ Швеції та Фінляндії до НАТО може ускладнити для Росії завдання відірвати країни Балтії від решти Альянсу, але це також перетворює Балтійське море на те, що дехто називає внутрішнім озером НАТО.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО робить російський крок "менш імовірним, але це не означає, що він неможливий,

– вважає Лінас Кояла, директор Центру досліджень Східної Європи, аналітичного центру, що базується у Вільнюсі.

Цікаво! Колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес якось розповів, що вигадав назву Сувальський коридор за кілька хвилин до зустрічі з тодішньою міністеркою оборони Німеччини Урсулою фон дер Ляєн у 2015 році, щоб порушити важливе питання з приводу "дірки" в обороні НАТО.



До слова, в Калінінграді Росія розгорнула військову присутність, що включає і ядерну зброю, й Балтійський флот, і тисячі військових.

Чому позиція Польщі та НАТО відверто дивує

Спочатку Міністерство оборони Польщі спростовує інформацію своїх же громадян про вторгнення білоруських гелікоптерів. А потім, вже без особливих радощів, все ж підтверджує його.

Перетин кордону відбувся в районі міста Біловежі на дуже низькій висоті, що ускладнило його виявлення радіолокаційними системами. Тому сьогодні вранці Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило в комюніке, що польські радіолокаційні системи не зафіксували порушення польського повітряного простору,

– польське Міноборони визнає факт перетину кордону.

Чи можуть поляки сказати, що це взагалі були навчання, а Білорусь їх навіть попереджала? Ймовірно, що так...

Та якщо диктатори (а чи є хоча б у когось сумніви, що Білорусь діяла самостійно, без санкцій Москви?) хотіли перевірити готовність і реакцію Польщі та НАТО на свої провокації, то у них все вийшло.

Реакцію ми всі побачили – тимчасово повіреного у справах Білорусі викликали до МЗС Польщі для з'ясування інциденту, а також пообіцяли посилити оборону кордонів.

тимчасово повіреного у справах Білорусі викликали до МЗС Польщі для з'ясування інциденту, а також пообіцяли посилити оборону кордонів. Наразі польський міністр оборони Маріуш Блащак наказав збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові засоби для охорони. Мовиться про бойові гелікоптери.

Схоже, про те, щоб збити ворожі (а це дійсно так) гелікоптери, мови взагалі не було.



Польський прикордонний пост на кордоні з Литвою / фото Janek Skarzynski / AFP via Getty Images

Натомість у НАТО теж скупо відреагували на інцидент з гелікоптерами Білорусі над польською територією. В Альянсі кажуть, що перебувають на постійному зв'язку із польською владою. Також там уважно стежать за ситуацією та будь-якими змінами на польсько-білоруському кордоні.

Водночас наголосили, що зроблять усе за потрібне, аби територія Альянсу перебувала в безпеці.

До теми Скандал із таємничою ракетою в Польщі: до чого тут Росія та X-55 – носій ядерної боєголовки

Чому варто згадати історію про "таємничу ракету" в Польщі

Десь ми вже таке бачили, не пригадуєте? Пригадуємо, восени 2022 року на територію Польщі залетіла російська крилата ракета (потенційний носій ядерного заряду) – пройшла всі ешелони ППО та приземлилася в лісі під Бидгощем, де пролежала собі спокійно кілька місяців, доки її не знайшов випадковий любитель верхової їзди.

Тоді польські сили оборони показали себе вкрай розгубленими – як під час інциденту, так і в плані реакції на нього. Де поділася польська жорсткість та непримиренність до агресора?

Млява реакція на цей інцидент нині має наслідок у фактичному знущанні Лукашенка, який дозволяє собі шантажувати сусідів зеками-вагнерівцями, гелікоптерами та навіть подекуди ядерною зброєю. А чому б і ні, якщо реакції нуль?

І це при тому, що Польща має найпотужнішу армію в Європі з тих, що нині не залучені до бойових дій, а ще планує й надалі її збільшувати. Крім того, за спиною поляків весь потенціал НАТО та 5-та стаття, як основа колективної безпеки.



Польща ж натомість все це упускає. При цьому, деякі польські політики дозволяють собі докоряти Україні в нібито недостатній вдячності.

Що не варто забувати Польщі та НАТО?

Не слід забувати той факт, що насправді Польща допомагає не лише Україні, а й собі, та інвестує насамперед у власну безпеку. Якби не було України, то перед Сувальським коридором стояли б не вагнерівці Пригожина, яких евакуювали з-під Бахмута, який вони штурмували 10 місяців, а ціла російська армія – в статусі "другого війська світу".

І навряд чи полякам варто здобувати собі зайві бали під вибори, створювати "зернову кризу" та потім розв'язувати її коштом України, запускати в інфопростір дивні заяві відвертих популістів та згадувати надумані та давно розвінчані "старі образи" – це все у підсумку спрацює проти всіх, хто зацікавлений у знищенні агресора – Росії.

Це, до речі, стосується не лише Польщі, а й всього НАТО, бо слідом за навчаннями на польсько-білоруському кордоні почнуться інші, а відповідно – будуть і нові провокації.

Зверніть увагу! Вже 2 серпня Росія оголосила про початок військово-морських навчань "Океанський щит-2023" у Балтійському морі, тому самому, яке ще кілька місяців тому пафосно називали "внутрішнім морем НАТО".



Нині там "гостюють" 20 військових кораблів і 20 допоміжних суден агресора разом із приблизно шістьма тисячами військовослужбовців. Потенційних окупантів.





Росія розпочала військові навчання в Балтійському морі / фото росЗМІ



Тому правий президент України, коли каже, що "Україна б'ється за свободу свою та всієї Європи". Це потрібно розуміти, цінувати та діяти відповідно.

А ще нарешті стати сміливими та тримати удар, адже Росія не визнає переговорів і поступок, вона розуміє лише силу. А ситуація з гелікоптерами 1 серпня в небі Польщі на кордоні НАТО – це слабкість і та сама "тріщинка в щиті Європи", про яку говорить Зеленський.