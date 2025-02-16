Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду "Маґура".

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На Курщині розгромили росіян

У Курській області росіяни знову пішли в штурм. Втім, захисники з 47 бригади "Маґура" та суміжники дали відсіч ворогу, зруйнувавши їхні плани.

Відомо, що на штурм у Курській області кинули елітну 155 бригаду морпіхів. Що найцікавіше, на штурм російські морпіхи пішли з червоними прапорами "пабєди".

Але замість "пабєди" вийшло традиційне "мракобєсіє",

– влучно резюмували у бригаді.



