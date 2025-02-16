Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду "Магура".

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На Курщине разгромили россиян

В Курской области россияне снова пошли в штурм. Впрочем, защитники из 47 бригады "Магура" и смежники дали отпор врагу, разрушив их планы.

Известно, что на штурм в Курской области бросили элитную 155 бригаду морпехов. Что самое интересное, на штурм российские морпехи пошли с красными флагами "победы".

Но вместо "победы" получилось традиционное "мракобесие",

– метко резюмировали в бригаде.