Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Россияне замедлились на фронте

Журналисты WSJ пишут, что продвижение российских захватчиков замедлилось в Украине именно тогда, когда Трамп начал настаивать на переговорах о прекращении войны. Более того, это происходит в критический момент, ведь Россия хочет обменять успехи на поле боя и впечатление, что якобы будущие успехи неизбежны, на выгодные условия мирного соглашения, которое могут заключить на переговорах. В то же время Украина и в дальнейшем стремится показать, что может противостоять врагу.

Ссылаясь на данные DeepState, WSJ пишет, что в январе 2025 года оккупантам нужно было около 6 дней, чтобы взять под свой контроль территорию площадью с Манхэттен.

Это более чем вдвое дольше, чем в ноябре 2024 года. Продвижение россиян в феврале еще больше замедлилось,

– отмечают в WSJ.

Журналисты добавляют, что тяжелые потери за небольшие географические успехи создали жестокую борьбу, которая, вероятнее всего, будет характеризовать войну России против Украины в 2025 году.

Аналитики отметили, что Россия имела многочисленные достижения осенью 2024 года. Впрочем, с наступлением зимы российские захватчики замедлились. Говоря о причинах, то аналитики WSJ считают, что одним из объяснений является уязвимость пехоты, которая не имеет укрываться на открытой зимней территории, а также растущее истощение российских солдат.

Высокопоставленный военный США сказал аналитикам, что Россия сосредоточила десятки тысяч солдат на маленькой территории, продвигаясь исключительно путем численного превосходства, создавая одновременно легкую добычу для украинских войск. Впрочем, украинские защитники смогли провести успешную контратаку и вернуть под свой контроль один из населенных пунктов на Покровском направлении.

Кроме того, одной из ключевых целей России является вытеснение украинских военных из Курской области. Журналисты отмечают, что сейчас Украина пытается удержать территорию, чтобы использовать эти территории как разменную монету на переговорах.

Аналитики WSJ добавили, что Россия в своих захватнических планах понесла немалые потери. Так, за три года войны страна-агрессор потеряла около половины своих огромных запасов, в основном советских танков и бронетехники. При этом большинство того, что осталось, – это старые модели, которые находятся в плохом состоянии.

При нынешних темпах у России будет критически мало боевых танков и бронетранспортеров до конца этого года. Однако партнеры России, особенно Северная Корея, могли бы помочь, предоставив бронетехнику из своих собственных запасов,

– заявил журналистам Джордж Баррос, аналитик Института изучения войны.

К слову, ранее в ОСУВ "Хортица" сообщили, что ВСУ освободили село Песчаное на Покровском направлении в Донецкой области. Спикер Виктор Трегубов также сообщил об определенном переломе действий врага на этом участке фронта.