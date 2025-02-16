Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

До теми Замахи, саботажі, бомби в літаках: як працює спецпідрозділ диверсантів Росії у Європі, – WSJ

Росіяни сповільнилися на фронті

Журналісти WSJ пишуть, що просування російських загарбників сповільнилося в Україні саме тоді, коли Трамп почав наполягати на переговорах щодо припинення війни. Ба більше, це відбувається у критичний момент, адже Росія хоче обміняти успіхи на полю бою і враження, що нібито майбутні успіхи неминучі, на вигідні умови мирної угоди, яку можуть укласти на переговорах. Водночас Україна й надалі прагне показати, що може протистояти ворогу.

Посилаючись на дані DeepState, WSJ пише, що у січні 2025 року окупантам потрібно було близько 6 днів, щоб взяти під свій контроль територію площею з Мангеттен.

Це більш ніж удвічі довше, ніж у листопаді 2024 року. Просування росіян у лютому ще більше сповільнилося,

– наголошують у WSJ.

Журналісти додають, що важкі втрати за невеликі географічні успіхи створили жорстоку боротьбу, яка, найімовірніше, характеризуватиме війну Росії проти України у 2025 році.

Аналітики зауважили, що Росія мала численні здобутки восени 2024 року. Втім, з настанням зими російські загарбники сповільнилися. Говорячи про причини, то аналітики WSJ вважають, що одним з пояснень є вразливість піхоти, яка не має як ховатися на відкритій зимовій території, а також виснаження російських солдатів, яке тільки зростає.

Високопоставлений військовий США сказав аналітикам, що Росія зосередила десятки тисяч солдатів на маленькій території, просуваючись виключно шляхом чисельної переваги, створюючи водночас легку здобич для українських військ. Втім, українські захисники змогли провести успішну контратаку та повернути під свій контроль один з населених пунктів на Покровському напрямку.

Крім того, однією з ключових цілей Росії є витіснення українських військових з Курської області. Журналісти зауважують, що нині Україна намагається втримати територію, аби використовувати ці території як розмінну монету на переговорах.

Аналітики WSJ додали, що Росія у своїх загарбницьких планах зазнала чималих втрат. Так, за три роки війни країна-агресорка втратила близько половини своїх величезних запасів, здебільшого радянських танків і бронетехніки. Водночас більшість того, що залишилося, – це старі моделі, які перебувають у поганому стані.

За нинішніх темпів у Росії буде критично мало бойових танків і бронетранспортерів до кінця цього року. Однак партнери Росії, особливо Північна Корея, могли б допомогти, надавши бронетехніку зі своїх власних запасів,

– заявив журналістам Джордж Баррос, аналітик Інституту вивчення війни.

До слова, раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ЗСУ звільнили село Піщане на Покровському напрямку в Донецькій області. Речник Віктор Трегубов також повідомив про певний перелам дій ворога на цій ділянці фронту.