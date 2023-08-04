Варто зазначити, що загальна кількість серед особового складу російська армія вже втратила 248 490 осіб. Однак точну кількість ліквідованих окупантів підрахувати важко, адже щодня на фронті тривають інтенсивні бої.
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Скільки техніки втратила російська армія
Протягом минулої доби українські захисники успішно ліквідували:
- особового складу – 248 490 (+640);
- танків – 4 228 (+4);
- бойових броньованих машин – 8 249 (+15);
- артилерійських систем – 4 911 (+19);
- РСЗВ – 704 (+4);
- засобів ППО – 466 (+1);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 311 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 104 (+27);
- крилатих ракет – 1 347 (+0);
- кораблів /катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 392 (+20);
- спеціальної техніки – 724 (+3).
Актуальна статистика втрат ворога станом на 4 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ