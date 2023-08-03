Про це у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Така зброя необхідна у великій кількості – від півтори до двох тисяч одиниць.

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"Це означатиме досягнення певного паритету, адже Росія використовує різноманітні ракети. Нам потрібні ракети з дальністю 200, 300, а краще 500 кілометрів, бо саме на такій відстані розташовані ключові місця, з яких підвозять ресурси для атаки на Україну", – наголосив Подоляк.

Снарядний голод

Військові Збройних Сил України використовують від 5, а інколи і до 10 тисяч снарядів важких калібрів. Тому відчувається певний снарядний голод. Натомість Росія мала змогу тривалий час накопичувати такий вид зброї.

Росія заздалегідь готувалася до війни, знищуючи склади в Україні, Болгарії та Чехії. Вони шукали можливість зменшити забезпечення України снарядами важких калібрів,

– пояснив посадовець.

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Налагодити виробництво у обсягах, які необхідні Україні, і в короткий термін неможливо. Утім, наша країна працює над цим.

"Також нам потрібно збільшити наші можливості для ремонту бронетехніки. Через ворожі мінні поля наша бронетехніка потребує більш мобільної ремонтної логістики", – наголосив Михайло Подоляк.

Заміновані росіянами поля та ліси – одна з найбільших проблем для наших військових. Це значно уповільнює їхній рух уперед. Тому зброя та техніка, що дозволить боротися з наслідками ворожих дій, теж вкрай необхідна Україні.

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