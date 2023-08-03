Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив, що коли люди зі зброєю усвідомлять, що немає більше силовиків, розпочнуться масові заворушення. Про це він розповів 24 Каналу.

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Легально зброї на руках у росіян буде багато й тоді розпочнеться величезна кількість заворушень. Ось тоді й буде неконтрольований бунт. У кожного росіянина є ненависть до якогось феодала на рівні місцевої влади й він його знищуватиме.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком можна переглянути згодом на ютубі 24 Каналу о 17:00. Не пропустіть!

Архаїчна країна

Мешканці країни-терористки збиватимуться у невеличкі групки. Для того, аби захиститися олігархи й місцеві барони у Росії створюють свої кишенькові армії. Така армія є не лише у Кадирова, а й у багатьох регіонах й олігархічних групах. Тоді вони почнуть один одного знищувати.

Це дуже такий цікавий процес. Ми його з вами побачимо. Це вже зовсім скоро, чекаємо,

– мовив радник ОПУ.

Кремль постійно накачував своїх громадян тезою буцімто Росія виграє будь-яку війну, водночас росіянам не треба буде в ній брати участь. Достатньо сидіти на диванах й плескати в долоні.

Наразі цієї концепції немає й росіянам потрібно іти воювати. А вони не хочуть цього робити, хіба що в мережі. Тому електоральної реальної підтримки таких як Пригожин, Гіркін і Путін не існує. Адже у Росії немає ніякого конкурентного політичного середовища.

"Це буде класичний російський внутрішній громадянський бунтівський процес. Дуже цікаво дивитись на це у 21-му сторіччі, коли вже зовсім інші технології й соціальні модерації. Водночас ми з вами бачимо архаїчну країну. На жаль, з великою кількістю грошей й накопиченого ресурсу", – зазначив Подоляк.

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