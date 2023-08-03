Ймовірно, ці утворення створять значні проблеми для самої Росії. Такими думками з 24 Каналом поділився представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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Чи становить це небезпеку для України

Завдяки формуванням "добровільної народної дружини" росіяни намагаються створити видимість, немовби "кордон тепер на замку".

Як диверсантів їх навряд чи використовуватимуть, бо для диверсії необхідні спеціально підготовлені й навчені бойовики.

Ми маємо справу більше з психологічним ефектом. Це люди, які уникли часткової мобілізації, які не пішли добровольцями, які намагаються відсидітися у себе на місці, але вдають вигляд, що вони щось від когось захищають,

– розповів Андрій Юсов.

За словами представника ГУР, справжні "загони самооборони" в Росії мали б одразу вирушити на Москву, аби знищити диктаторський режим Путіна.



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"Цей режим знищує і самих росіян, відправляючи їх на цю злочинну і безглузду війну проти України", – додав Юсов.

Створення умовних ПВК – загроза для Росії

Сам факт утворення "загонів самооборони" доволі таки цікавий та перспективний.

Рішення про дозвіл створення умовних ПВК на регіональному рівні, на рівні суб'єктів федерації, на рівні областей – це добре. Нехай створюють. Нехай створюють ще більше,

– представник ГУР.

У певний час така бойова структура відіграє важливу роль для трансформації Росії, але вже у власних інтересах або через накази регіональних еліт.

"З кожним днем змусити ці утворення йти воювати на захоплені українські території, на абсолютно далекі й чужі для них Херсонський, Запорізький та Бахмутський напрямки буде все важче. Тому що вони зараз не для цього отримують форму та озброєння", – сказав Андрій Юсов.

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