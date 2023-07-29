Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. Досить складно переобладнати ракету С-200 з інженерних можливостей.

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"Складно переробити таку стару ракету. Це навіть не С-300. Треба її попередник, а це 60-ті роки. Тобто кілька модифікацій, але найновіша модифікована ракета – це 80-ті роки", – зазначив Кузан.

Російські фейки

Фактично така б ракета мала важити 7 тонн. І цю вагу треба було б поставити на землю та здійснити пуск.

Багато "зжирає" палива. Бойова частина невелика – від 130, деякі можна довести до 200 кілограмів. Але в плані інженерному переробити таку ракету, ба більше – здійснити її прицільний запуск – досить складно,

– додав військовий експерт.

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Тому фактично російська пропаганда вкотре дала про себе знати. Сергій Кузан припускає, швидше за все це безпосередньо Росія таким чином сама створює напругу в прикордонних територіях і хоче звинуватити Україну.

"Росіяни можуть 500-кілограмовивими бомбами обстрілювати свої ж міста. Пригадаймо Бєлгород – декілька місяців тому дві бомби по півтонни (впали – 24 Канал). Одна розірвалася, спричинивши руйнування цивільного будинку. Потім російська влада під тиском суспільства визнала, що це російські бомби", – підкреслив військовий експерт.

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