Це при тому, що російське міноборони стверджує, що збито українську ракету, а уламки впали на місто. Тобто, логіка терористів наступна: атака була, але ми про неї не сповістили.
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"У Таганрозі перед вибухом не спрацювала система оповіщення про населення, про "надзвичайну ситуацію", – пишуть місцеві пабліки.
За словами місцевих жителів, попередження про ракету, що летить, не було. Жодна сирена у місті не спрацювала. Також по телебаченню та радіо не передавали екстрених повідомлень.
Що відомо про "бавовну" в Таганрозі
- Міністерство оборони Росії заявило, що це Збройні сили України завдали удару "переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200", а російські засоби ППО перехопили ракету в повітрі, але уламки впали на території Таганрога.
- Влада Таганрога запровадила в районі, де пролунав потужний вибух, режим надзвичайної ситуації.
- А ростовським силовикам наказали кожні 15 хвилин оглядати небо, а всі результати своїх спостережень силовики нібито мають вносити до журналу.
- Схоже, що саме споглядання неба і мають захистити росіян. На інше жителям країни-агресора сподіватись марно.