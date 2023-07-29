Це при тому, що російське міноборони стверджує, що збито українську ракету, а уламки впали на місто. Тобто, логіка терористів наступна: атака була, але ми про неї не сповістили.

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"У Таганрозі перед вибухом не спрацювала система оповіщення про населення, про "надзвичайну ситуацію", – пишуть місцеві пабліки.

За словами місцевих жителів, попередження про ракету, що летить, не було. Жодна сирена у місті не спрацювала. Також по телебаченню та радіо не передавали екстрених повідомлень.

Важливо! Унаслідок вибуху у центрі російського Таганрогу постраждали 14 людей. Також пошкоджено будівлю кафе.

Що відомо про "бавовну" в Таганрозі