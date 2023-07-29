Это при том, что российское минобороны утверждает, что сбита украинская ракета, а обломки упали на город. То есть логика террористов следующая: атака была, но мы о ней не известили.

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"В Таганроге перед взрывом не сработала система оповещения о населении, о "чрезвычайной ситуации"", – пишут местные паблики.

По словам местных жителей, предупреждения о летящей ракете не было. Ни одна сирена в городе не сработала. Также по телевидению и радио не передавали экстренные сообщения.

Важно ! В результате взрыва в центре российского Таганрога пострадали 14 человек. Также повреждено здание кафе.

Что известно о "хлопке" в Таганроге