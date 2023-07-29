Это при том, что российское минобороны утверждает, что сбита украинская ракета, а обломки упали на город. То есть логика террористов следующая: атака была, но мы о ней не известили.
Смотрите также Таганрог накрыло "хлопком" - неподалеку от авиабазы и порта: где расположен город на карте
"В Таганроге перед взрывом не сработала система оповещения о населении, о "чрезвычайной ситуации"", – пишут местные паблики.
По словам местных жителей, предупреждения о летящей ракете не было. Ни одна сирена в городе не сработала. Также по телевидению и радио не передавали экстренные сообщения.
Что известно о "хлопке" в Таганроге
- Министерство обороны России заявило, что это Вооруженные силы Украины нанесли удар "переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200", а российские средства ПВО перехватили ракету в воздухе, но обломки рухнули на территории Таганрога.
- Власти Таганрога ввели в районе, где раздался мощный взрыв, режим чрезвычайной ситуации.
- А ростовским силовикам приказали каждые 15 минут осматривать небо, а все результаты своих наблюдений силовики должны вносить в журнал.
- Похоже, именно созерцание неба и должны защитить россиян. На другое жителям страны-агрессора надеяться бесполезно.