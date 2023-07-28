У п'ятницю, 28 липня, у Таганрозі пролунало два вибухи, після чого міноборони Росії поспішило заявити, що "ППО збила ворожу ракету". Як пишуть росЗМІ, цей "інцидент" трапився неподалік від авіабази та порту. Де розташоване місто на карті, інформує 24 Канал.

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Розташування Таганрога та авіабази

Власне, одні джерела повідомляють, що авіабаза розташована за 5 кілометрів від місця події, а інші – за 10. Однак це не так важливо.

Суттєвішим є той факт, що там росіяни, ймовірно, тримають літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а також бомбардувальники-ракетоносці Ту-95.



Авіація окупантів на базі в Таганрозі / Зображення з росЗМІ



А-50 на авіабазі в Таганрозі / Знімок зі супутника з росЗМІ

Не виключено, що згадані літальні апарати загарбники неодноразово використовували під час атак на Україну.

Де розташована авіабаза "Таганрог" та саме місто: дивіться на карті від Google maps

Зверніть увагу! У Таганрозі живе понад 250 тисяч людей. Близько 10 осіб постраждало внаслідок падіння уламка ракети, про що активно пишуть інформаційні помийки Росії.

Водночас у Кремлі уже встигли заявити, що загиблих немає, та звинуватити у всьому Україну.

Окрім того, важливо, що це місто розташоване на узбережжі Азовського моря, тому має порт.

Де розташований порт у Таганрозі: дивіться на карті від Google maps

Чи причетна Україна