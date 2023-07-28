Про це повідомляють російські ЗМІ. Окупанти кажуть, що в Ростовській області також нібито "працює ППО", передає 24 Канал.

Дивіться також ”Бавовна” була потужна: які військові об'єкти вже вдалося знищити в Криму

У Ростовській області знову "вибухи"

Пропагандисти наголошують, що жителі Ростова та інших міст регіону, таких як Азов та Чалтир, буцімто чули вибухи. Згодом губернатор Ростовської області Васілій Голубєв повідомив, що в регіоні буцімто збили "ворожу ракету".

Попри це, він не сказав, чи є у Ростовській області постраждалі та пошкодження внаслідок цієї невідомої "атаки". Згодом у мережі з'явилися відео роботи російської протиповітряної оборони.

Окупанти намагаються щось збити у Ростовській області: дивіться відео

Очевидці стверджують, що пролунали вже кілька залпів засобів ППО. Зокрема, їх нарахували 2 – 3 одиниці.

Росіяни активно використовують свою ППО: дивіться відео

Згодом щодо "атаки" висловилися і в російському міноборони. Там як завжди "звинуватили ЗСУ" в цій "бавовні" і наголосили, що нібито було здійснено "повторну спробу терористичної атаки" переобладнаної в ударний варіант зенітної ракети комплексу ППО С-200.

У російському відомстві запевнили, що цю "ракету" перехопили в районі міста Азов Ростовської області. Уламки цієї зброї буцімто впали у безлюдній місцевості.

У Росії цілий день квітне "бавовна"