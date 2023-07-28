Про це повідомляють російські ЗМІ. За попередніми даними, там нібито спрацювала вибухівка, передає 24 Канал.

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У Самарі бідкаються про вибухи

Депутат російської Держдуми Алєксандр Хінштейн наголосив, що на території Куйбишевського нафтопереробного заводу начебто заклали вибуховий пристрій. Саме через це жителі Самари, ймовірно, чули вибухи.

Він також сказав, що серйозних руйнувань на НПЗ, а також постраждалих буцімто немає. Щодо того, чи була пожежа на нафтопереробному заводі Хінштейн не висловлювався.

Згодом російські пропагандисти зазначили, що ймовірного підозрюваного у вибуху на Куйбишевському нафтопереробному заводі в Самарі встановили за камерами й нібито затримали.

Окупанти також зазначили, що чоловік, який нібито заклав вибуховий пристрій на заводі Самарської області, працював там електриком. Пропагандисти сказали, що він нібито заходив на територію заводу із пакетом, а вийшов уже без нього.

За даними росЗМІ, в одній із будівель заводу він начебто заклав саморобний вибуховий пристрій розміром 20 на 40 сантиметрів. Окупанти стверджують, що сам чоловік нібито народився в українському місті Ізяслав, але був зареєстрований у російській Тюмені.

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