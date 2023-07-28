Об этом сообщают российские СМИ. По предварительным данным, там якобы сработала взрывчатка, передает 24 Канал.

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В Самаре жалуются о взрывах

Депутат российской Госдумы Александр Хинштейн подчеркнул, что на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода вроде бы заложили взрывное устройство. Именно поэтому жители Самары, вероятно, слышали взрывы.

Он также сказал, что серьезных разрушений на НПЗ, а также пострадавших якобы нет. Относительно того, был ли пожар на нефтеперерабатывающем заводе, Хинштейн не высказывался.

Впоследствии российские пропагандисты отметили, что предполагаемый подозреваемый во взрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре был установлен за камерами и якобы задержан.

Оккупанты также отметили, что мужчина, якобы заложивший взрывное устройство на заводе Самарской области, работал там электриком. Пропагандисты сказали, что он якобы заходил на территорию завода с пакетом, а вышел без него.

По данным росСМИ, в одном из зданий завода он якобы заложил самодельное взрывное устройство размером 20 на 40 сантиметров. Оккупанты утверждают, что сам мужчина якобы родился в украинском городе Изяслав, но был зарегистрирован в российской Тюмени.

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