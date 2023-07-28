За даними росЗМІ, місцеві жителі бідкаються через відразу два вибухи, інформує 24 Канал. Що стало причиною, наразі не повідомляють.

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Що відомо про вибухи у Таганрозі

За даними місцевих телеграм-каналів, вибухи пролунали на вулиці Адмірала Крюйса поблизу аквапарку "Лазурний". За іншими даними, вибух сколихнув вулицю Олександрівську у районі ресторану "Чехов сад". За попередніми даними, під завалами залишаються росіяни.

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Окрім того, спершу наголосили, що внаслідок інциденту постраждали щонайменше 5 людей. Деталей про їхній стан наразі не розкривають. Згодом кількість постраждалих зросла до понад 10.

Очевидці розповіли: перший вибух був дуже сильним, другий – трохи слабший. У будівлях поблизу з віконниць вилетіло скло. В автівок, припаркованих поруч, спрацювала сигналізація.

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Під завалами можуть бути люди: дивіться відео з мережі

РосЗМІ попереджують, що кількість постраждалих може зрости вже найближчим часом.