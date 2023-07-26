Внаслідок вибуху є постраждалий. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Що відомо про вибух у Ростові
Як пишуть росЗМІ, у Ростові-на-Дону стався вибух у житловому будинку. Так, окупант повернувся з війни в Україні та підірвав гранату у квартирі.
За словами місцевих жителів, постраждав уродженець Анапи, який повернувся з війни. Він тимчасово винайняв квартиру і планував пізніше поїхати до рідних. Однак сьогодні, 26 липня, чоловік випив і "не впорався зі зброєю".
Зазначається, що окупанта відвезла швидка. За даними пропагандистів, йому відірвало палець. До речі, в його квартирі знайшли ще чотири гранати.
Що відбувається у Ростові після вибуху: дивіться відео
Інші подібні випадки в Росії
- Нагадаємо, що нещодавно росіянин повернувся з війни й одразу побив дружину. Сімейні розбірки потрапили на відео.
- У Новосибірській області чоловік застрелив двох осіб, які напали на його родину. Один з убитих – окупант, який воював в Україні, він святкував із друзями своє повернення з фронту.
- Раніше найманець ПВК "Вагнера" повернувся з фронту й позбавив життя людину. Раніше росіянин вже був засуджений за вбивство.
- А у Заволзьку Нижньогородської області російський загарбник, який воював проти України, вбив свою дружину на очах у їхніх маленьких дітей. При цьому родичі сім'ї відмовилися забрати дітей та не стали оплачувати похорон.