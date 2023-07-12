Жінку, яка найімовірніше чекала благовірного з фронту, окупант вирішив побити відразу після свого повернення. Розбірки потрапили на відео, їх поширили у мережі.

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Шарпався з дружиною на очах у сусідів

На кадрах видно, що голова родини почав шарпатись із дружиною просто на вулиці під під'їздом. Загарбник накинувся на дружину на очах у сусідів, але ті, мабуть, самі побоюючись потрапити під руку, не поспішали розбороняти агресора з його жертвою.

Хоча, це у них уже звичка тактика – тотальна нікчемність та безпорадність завадили вступитись за жінку, куди простіше просто спостерігати поруч і знімати це на відео.

"Б'є – значить любить"

Користувачі соцмереж коментуючи ситуацію зазначають, що для росіян досить стандартним є сценарій "б'є – значить любить".

"Вони так звикли, живуть за принципом: б'є – значить любить. Сподіваємося, що такими темпами вони всі одне одного повбивають", – зазначають користувачі.

І дійсно, це далеко не єдиний випадок, коли російські вояки повертаються з війни проти України та агресивно зриваються. Ймовірно, так вони самостверджуються після бойових принижень, яких завдають їм Сили оборони.