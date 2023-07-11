Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими дуже суттєві. За минулу добу ми зафіксували, що в полон здалися 19 окупант (за попередню добу було 10 полонених). Це вперше фіксуємо таку велику кількість полонених саме в літній період і саме в час проведення наступальних дій угруповання "Таврія",

– зазначив Валерій Шершень.

За його словами, це вказує на низький морально-психологічний стан особового складу ворога, його демотивацію. І, безумовно, з нашої сторони – це успіх.

Речник також уточнив, що в районі Мар'їнки та Авдіївки на Донеччині українські військові перебувають в активній обороні.

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