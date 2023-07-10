Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, інформує 24 Канал. За його словами, ворог загнаний у пастку.

Дивіться також ЗСУ просуваються біля Кліщіївки та Новодарівки: зміни карти бойових дій за тиждень

Бахмут. Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони. Робота продовжується. На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій,

– зазначив Олександр Сирський.

Командувач показав, як українські захисники на дахах бахмутських багатоповерхівок нищать російських окупантів, які облаштували там позиції. Так, воїни 77 окремої аеромобільної бригади виявили та поцілили у позицію росіян з ПТУРом (протитанкова керована ракета.

Аеророзвідка виявила позиції росіян із ПТУРом: відео