Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Потери врага убитыми, ранеными и пленными очень существенны. За прошедшие сутки мы зафиксировали, что в плен сдались 19 оккупантов (за предыдущие сутки было 10 пленных). Это впервые фиксируем такое большое количество пленных именно в летний период и именно во время проведения наступательных действий группировки "Таврия",

– отметил Валерий Шершень.

По его словам, это указывает на низкое морально-психологическое состояние личного состава врага, его демотивацию. И, безусловно, с нашей стороны это успех.

Спикер также уточнил, что в районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области украинские военные находятся в активной обороне.

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