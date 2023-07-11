Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Потери врага убитыми, ранеными и пленными очень существенны. За прошедшие сутки мы зафиксировали, что в плен сдались 19 оккупантов (за предыдущие сутки было 10 пленных). Это впервые фиксируем такое большое количество пленных именно в летний период и именно во время проведения наступательных действий группировки "Таврия",
– отметил Валерий Шершень.
По его словам, это указывает на низкое морально-психологическое состояние личного состава врага, его демотивацию. И, безусловно, с нашей стороны это успех.
Спикер также уточнил, что в районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области украинские военные находятся в активной обороне.
Актуально о контрнаступлении ВСУ
- По состоянию на 11 июля, украинские защитники ведут наступление на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Россияне начали использовать резерв и осуществлять перемещение собственных войск.
- Силы обороны имеют успех на Бахмутском направлении: защитники берут под огневой контроль Бахмут, враг находится в ловушке.
- По данным Минобороны, через неделю защитники освободили 192,6 квадратных километра оккупированной территории.