Заместитель министра обороны Анна Маляр в своих соцсетях 10 июля опубликовала отчет с фронта за прошлую неделю. В нем описывается ситуация на Востоке и Юге.

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Какие успехи у ВСУ на Востоке и Юге

На Востоке наши защитники освободили от российских захватчиков 4 квадратных километра за прошедшую неделю. А на Юге – 10,2 квадратных километра. Учитывая это, освобожденная площадь на Востоке уже составляет 24 квадратных километра. А на Юге в целом удалось освободить 168,6 "квадратов". Таким образом, Силы обороны освободили более 190 "квадратов" в целом.

Кроме этого ВСУ в течение прошлой недели нанесли 79 ударов по местам сосредоточения личного состава врага. Также наши защитники ударили по 8 пунктам управления россиян, 11 складам боеприпасов захватчиков и 17 станциям РЭБ оккупантов.

Еще наши воины уничтожили 24 российских ЗРК. Также они уничтожили 39 из 67 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136, поставляемых Ираном России.

Россияне продолжают террор

За прошедшую неделю российские оккупанты нанесли 39 ракетных ударов и 334 авиационных удара по территории нашего государства. На Востоке захватчики выпустили 343 402 артиллерийских и реактивных снарядов. В общей сложности количество обстрелов на Восточном направлении увеличилось до 7184. А на Юге россияне совершили 4318 обстрелов.

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