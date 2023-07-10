То, что сделали наши военные – рекорд для FPV дрона-камикадзе.
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ВСУ бьют новые рекорды
ВСУ уничтожили башни наблюдения российских военных с помощью FPV дрона-камикадзе. Известно, что с помощью этих башен оккупанты контролировали фронт.
Такое расстояние – это абсолютный рекорд. Особенно приятно, что эти дроны украинские военные собирают своими руками.
Но новый рекорд – успешное поражение на расстоянии 9 км. По имеющимся у нас данным – это абсолютный рекорд для FPV дрона-камикадзе. Кстати, дроны нашей собственной разработки и производства,
– говорится в сообщении.
Защитники также отметили, что 9 километров для этих дронов – не максимум. Однако пока без подробностей, чтобы не раскрыть "сюрприз" для россиян.
ВСУ побили новый рекорд: смотрите видео
Потери врага на фронте
- За минувшие сутки, 9 июля, ВСУ ликвидировали 440 российских бойцов. Вместо этого с начала полномасштабного вторжения потери врага в живой силе выросли до 23 4480.
- На юге Украины активизировались бои. Там потери российской армии превышают украинские в 5,3 раза. В частности прошедшие сутки защитники уничтожили диверсионные группы врага, пытавшихся маневрировать на лодках.
- К слову, Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уже уничтожили наиболее боеспособную часть армии России. Более того, теперь ради оружия Путин должен унижаться перед Ираном.