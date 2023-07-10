Если говорить о статистике потерь врага от 24 февраля 2022, то она поражает еще больше. За более чем 500 дней полномасштабного вторжения ликвидировали 234 480 российских бойцов. Заметим, что реальная цифра может быть больше. Подсчет усложняется там, где ведутся активные боевые деяния.

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Потери врага в технике

В последние недели мы наблюдаем также, что ежедневно оккупанты теряют десятки артиллерийских установок. Кроме того, в металлолом превращают по несколько танков и других машин врага. Если обобщить, то так называемая "вторая армия мира" не досчитается уже тысяч единиц танков, боевых бронированных машин и артиллерийских установок. Кроме того, у оккупантов уже нет нескольких сотен самолетов и вертолетов. Самая дорогая потеря Кремля с начала полномасштабного вторжения – крейсер "Москва".

танков – 4 085;

боевых бронированных машин – 7 966;

артиллерийских систем – 4 371;

РСЗО – 668;

средства ПВО – 414;

самолетов – 315;

вертолетов – 309;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 686;

крылатые ракеты – 1 271;

корабли/катера – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 937;

специальная техника – 632;



Актуальные потери врага по состоянию на 10 июля / Инфографика Генштаба ВСУ