Якщо говорити про статистику втрат ворога від 24 лютого 2022 року, то вона вражає ще більше. За понад 500 днів повномасштабного вторгнення ліквідували 234 480 російських бійців. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою. Підрахунок ускладнюється там, де ведуться активні бойові дії.

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Втрати ворога у техніці

Упродовж останніх тижнів ми спостерігаємо також, що щоденно окупанти втрачають десятки артилерійських установок. Крім того, на брухт перетворюють по кілька танків та інших машин ворога. Якщо узагальнити, то так звана "друга армія світу" не дорахується вже тисяч одиниць танків, бойових броньованих машин і артилерійських установок. Крім того, в окупантів уже немає кількох сотень літаків і гелікоптерів. Найдорожча ж втрата Кремля від початку повномасштабного вторгнення – крейсер "Москва".

танків – 4 085;

бойових броньованих машин – 7 966;

артилерійських систем – 4 371;

РСЗВ – 668;

засоби ППО – 414;

літаків – 315;

гелікоптерів – 309;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 686;

крилаті ракети – 1 271;

кораблі /катери – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 937;

спеціальна техніка – 632;



Актуальні втрати ворога станом на 10 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Близько 30 бойових зіткнень за добу

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті. За наявними даними, окупанти зосереджують свої основні зусилля відразу на чотирьох напрямках:

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському

та Мар'їнському.

Там точаться запеклі бої, наголошують у Генштабі. Впродовж минулої доби зафіксували близько 30 бойових зіткнень.

Крім того, впродовж 9 липня авіація сил оборони завдала 1 удар по району скупчення живої сили ворога. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження бійців "другої армії світу", їхнього озброєння та техніки. Крім того, під роздачу потрапили 2 артилерійські засоби на вогневих позиціях та 2 станції РЕБ.