Удару по окупантах завдали бійці окремого батальйону "Вовки Да Вінчі", які й здобули "Солнцепек" як трофей. Завдяки цій системі бійці влаштували фаєр-шоу на позиціях окупантів.

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"Вовки Да Вінчі" вдарили по окупантах з єдиного в Україні "Солнцепека"

Удар по окупантах стався декілька днів тому. На відео показано запуск боєприпасів із "Солнцепека" у бік ворога та подальше влучання по позиціях окупантів.

Як "Вовки Да Вінчі" вдарили по окупантах із "Солнцепека": дивіться відео

На сторінці Костянтина і Влади Ліберових в інстаграмі з'явилися ефектні фото використання "Солнцепека". У повідомленні мовиться, що "Вовки Да Вінчі" захопили вогнеметну систему минулого року під Києвом.

У дописі також йдеться, що це єдиний "Солнцепек", який має Україна. Бійці 67 окремої механізованої бригади "Вовки Да Вінчі" пояснюють, що ця зброя використовується досить рідко через обмежену кількість боєкомплекту та загалом через свою специфіку.

"Вовки Да Вінчі" із "Солнцепека" вдарили по окупантах / Фото з інстаграму Костянтина і Влади Ліберових

"Солнцепек" має не велику дальність пострілу, через що підвезти його треба майже впритул до лінії фронту. У бригаді заявили, що всі влучання були точно в ціль.

Що відомо про "Солнцепек"