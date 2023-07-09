Удар по оккупантам нанесли бойцы отдельного батальона "Волки Да Винчи", которые и заполучили "Солнцепек" в качестве трофея. Благодаря этой системе бойцы устроили файер-шоу на позициях оккупантов.
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"Волки Да Винчи" ударили по оккупантам из единственного в Украине "Солнцепека"
Удар по оккупантам произошел несколько дней назад. На видео показан запуск боеприпасов из "Солнцепека" в сторону врага и дальнейшее попадание по позициям оккупантов.
Как "Волки Да Винчи" ударили по оккупантам из "Солнцепека": смотрите видео
На странице Константина и Влади Либеровых в инстаграмме появились эффектные фото использования "Солнцепека". В сообщении говорится, что "Волки Да Винчи" захватили огнеметную систему в прошлом году под Киевом.
В сообщении также говорится, что это единственный "Солнцепек", который есть у Украины. Бойцы 67 отдельной механизированной бригады "Волки Да Винчи" объясняют, что это оружие используется достаточно редко из-за ограниченного количества боекомплекта и вообще из-за своей специфики.
"Волки Да Винчи" из "Солнцепека" ударили по оккупантам / Фото из инстаграммы Константина и Влади Либеровых
"Солнцепек" имеет не большую дальность выстрела, из-за чего подвезти его нужно почти вплотную к линии фронта. В бригаде заявили, что все попадания были точно в цель.
Что известно о "Солнцепеке"
- Отметим, что "Солнцепек" разработан для уничтожения живой силы, пехоты, легкой бронетехники и средств питания противника путем использования большого объема огня.
- Огнеметная система "Солнцепека" состоит из 24 горюче-воспалительных ракетных зарядов, находящихся в кассетах. Ракеты запускаются одновременно, образуя широкий залп по месту удара.
- Дальность полета ракет составляет около 3,5 километра, а зона поражения может достигать площади более 40 гектаров.
- "Солнцепек" был впервые использован во время боевых действий в конфликте в Афганистане в 1988 году, а позже его применяли в других вооруженных конфликтах, в частности во время Второй Чеченской войны и в Сирии.
- Эта система огня обладает высокой поражающей силой и может нанести значительные повреждения противнику.