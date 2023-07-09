Удар по оккупантам нанесли бойцы отдельного батальона "Волки Да Винчи", которые и заполучили "Солнцепек" в качестве трофея. Благодаря этой системе бойцы устроили файер-шоу на позициях оккупантов.

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"Волки Да Винчи" ударили по оккупантам из единственного в Украине "Солнцепека"

Удар по оккупантам произошел несколько дней назад. На видео показан запуск боеприпасов из "Солнцепека" в сторону врага и дальнейшее попадание по позициям оккупантов.

Как "Волки Да Винчи" ударили по оккупантам из "Солнцепека": смотрите видео

На странице Константина и Влади Либеровых в инстаграмме появились эффектные фото использования "Солнцепека". В сообщении говорится, что "Волки Да Винчи" захватили огнеметную систему в прошлом году под Киевом.

В сообщении также говорится, что это единственный "Солнцепек", который есть у Украины. Бойцы 67 отдельной механизированной бригады "Волки Да Винчи" объясняют, что это оружие используется достаточно редко из-за ограниченного количества боекомплекта и вообще из-за своей специфики.

"Волки Да Винчи" из "Солнцепека" ударили по оккупантам / Фото из инстаграммы Константина и Влади Либеровых

"Солнцепек" имеет не большую дальность выстрела, из-за чего подвезти его нужно почти вплотную к линии фронта. В бригаде заявили, что все попадания были точно в цель.

Что известно о "Солнцепеке"