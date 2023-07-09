В воскресенье, 9 июля, в 71-й отдельной егерской бригаде рассказали и показали, как их артиллерия ударили по россиянам. Отметим, что входит военное формирование в Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил и ежедневно уничтожает живую силу и технику врага. Создали его после начала полномасштабного вторжения.

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В ВСУ снаряд бьет метко

Как отметили в пресс-службе бригады, перед смертью вражеским бойцам пришлось побегать от дома к дому. Однако и там их догоняли меткие выстрелы артиллеристов.

Вы тоже думали, что дважды в одно место снаряд не попадает? Но не тогда, когда стреляют артиллеристы 71-й егерской бригады ДШВ. Оккупанты были убеждены, что искать их убежище в разрушенных ими же домах никто не будет. Но наши боевые птички их заметили и отдали координаты пушечной батареи,

– говорится в сообщении.

Собственно стоит сказать, что только около 10 захватчикам удалось спастись от огня 105-го калибра. Их эвакуировала "Буханка" – знаменитый и "инновационный" советский микроавтобус, который, кстати, еще около полугода назад россияне собирались превращать в электромобиль.

Как ВСУ дважды отработали по оккупантам: смотрите видео 71-й ОЕБ ДШВ

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Что происходит на поле боя