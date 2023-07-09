Заметим, что это только цветочки. Если обратить внимание на потери с начала полномасштабного вторжения, они поражают еще больше. За более чем 500 дней великой войны удалось ликвидировать 234 040 российских бойцов: как обычных солдат, так и элиту и топовых военных.
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Потери врага в технике
Кроме того, на балансе вражеской армии стало гораздо меньше техники. В металлолом превратили за более чем год тысячи танков, боевых бронированных машин и артиллерийских установок. А еще удалось уничтожить несколько сотен самолетов и вертолетов. Самая дорогая потеря россиян за это время – крейсер "Москва", продолжающий лежать на дне Черного моря.
- танков – 4 078;
- боевых бронированных машин – 7 964;
- артиллерийских систем – 4 366;
- РСЗО – 668;
- средства ПВО – 413;
- самолетов – 315;
- вертолетов – 309;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 685;
- крылатые ракеты – 1 271;
- корабли /катера – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 929;
- специальная техника – 628.
Актуальные потери врага по состоянию на 9 июля / Инфографика Генштаба ВСУ
Бои не утихают, потери врага растут
- В утренней сводке Генштаба рассказали о ситуации на фронте. В ведомстве отмечают, что основные усилия враг сосредоточил на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки зафиксировали более 30 боевых столкновений.
- Кроме того, в течение 8 июля авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам скопления живой силы врага. Наши защитники также уничтожили 10 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
- Что касается работы ракетных войск и артиллерии, то она тоже была эффективной. За прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад с боеприпасами, 3 средства ПВО и 2 станции РЭС.