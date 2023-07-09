Зауважимо, що це лише квіточки. Якщо звернути увагу на втрати від початку повномасштабного вторгнення, то вони вражають ще більше. За понад 500 днів великої війни вдалося ліквідувати 234 040 російських бійців: як звичайних солдатів, так і еліту та топових військових.

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Втрати ворога у техніці

Крім того, на балансі ворожого війська стало значно менше техніки. На брухт перетворили за понад рік тисячі танків, бойових броньованих машин і артилерійських установок. А ще вдалося знищити кілька сотень літаків і гелікоптерів. Найдорожча втрата росіян за цей час – крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря.

  • танків – 4 078;
  • бойових броньованих машин – 7 964;
  • артилерійських систем – 4 366;
  • РСЗВ – 668;
  • засоби ППО – 413;
  • літаків – 315;
  • гелікоптерів – 309;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 685;
  • крилаті ракети – 1 271;
  • кораблі /катери – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 929;
  • спеціальна техніка – 628.


Актуальні втрати ворога станом на 9 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Бої не вщухають, втрати ворога ростуть

  • У ранковому зведенні Генштабу розповіли про ситуацію на фронті. У відомстві зазначають, що основні зусилля ворог зосередив на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу зафіксували понад 30 бойових зіткнень.
  • Крім того, впродовж 8 липня авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах скупчення живої сили ворога. Наші захисники також знищили 10 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
  • Що стосується роботи ракетних військ і артилерії, то вона також була ефективною. Впродовж минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад з боєприпасами, 3 засоби ППО та 2 станції РЕБ.