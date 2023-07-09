Зауважимо, що це лише квіточки. Якщо звернути увагу на втрати від початку повномасштабного вторгнення, то вони вражають ще більше. За понад 500 днів великої війни вдалося ліквідувати 234 040 російських бійців: як звичайних солдатів, так і еліту та топових військових.

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Втрати ворога у техніці

Крім того, на балансі ворожого війська стало значно менше техніки. На брухт перетворили за понад рік тисячі танків, бойових броньованих машин і артилерійських установок. А ще вдалося знищити кілька сотень літаків і гелікоптерів. Найдорожча втрата росіян за цей час – крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря.

танків – 4 078;

бойових броньованих машин – 7 964;

артилерійських систем – 4 366;

РСЗВ – 668;

засоби ППО – 413;

літаків – 315;

гелікоптерів – 309;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 685;

крилаті ракети – 1 271;

кораблі /катери – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 929;

спеціальна техніка – 628.



Актуальні втрати ворога станом на 9 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Бої не вщухають, втрати ворога ростуть