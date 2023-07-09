Зауважимо, що це лише квіточки. Якщо звернути увагу на втрати від початку повномасштабного вторгнення, то вони вражають ще більше. За понад 500 днів великої війни вдалося ліквідувати 234 040 російських бійців: як звичайних солдатів, так і еліту та топових військових.
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Втрати ворога у техніці
Крім того, на балансі ворожого війська стало значно менше техніки. На брухт перетворили за понад рік тисячі танків, бойових броньованих машин і артилерійських установок. А ще вдалося знищити кілька сотень літаків і гелікоптерів. Найдорожча втрата росіян за цей час – крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря.
- танків – 4 078;
- бойових броньованих машин – 7 964;
- артилерійських систем – 4 366;
- РСЗВ – 668;
- засоби ППО – 413;
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 309;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 685;
- крилаті ракети – 1 271;
- кораблі /катери – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 929;
- спеціальна техніка – 628.
Актуальні втрати ворога станом на 9 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Бої не вщухають, втрати ворога ростуть
- У ранковому зведенні Генштабу розповіли про ситуацію на фронті. У відомстві зазначають, що основні зусилля ворог зосередив на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу зафіксували понад 30 бойових зіткнень.
- Крім того, впродовж 8 липня авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах скупчення живої сили ворога. Наші захисники також знищили 10 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- Що стосується роботи ракетних військ і артилерії, то вона також була ефективною. Впродовж минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад з боєприпасами, 3 засоби ППО та 2 станції РЕБ.